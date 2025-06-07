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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшена

Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшена

Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшенаНа сцене Summer Game Fest 2025 состоялся новый показ Wuchang: Fallen Feathers – китайского экшена в духе Soulslike, находящегося в разработке уже более четырёх лет.

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