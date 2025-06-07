Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшена

Эпичный трейлер Wuchang: Fallen Feathers напоминает о скором релизе китайского экшенаНа сцене Summer Game Fest 2025 состоялся новый показ Wuchang: Fallen Feathers – китайского экшена в духе Soulslike, находящегося в разработке уже более четырёх лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)