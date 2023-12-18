Закупки медицинских учреждений получили экспертную поддержку

Эффективные закупки в сфере здравоохранения — это насущная необходимость, от своевременности и качества реализации которой зависит не просто ежедневная и перспективная работа одной из сфер деятельности государства, но и буквально жизни людей.
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