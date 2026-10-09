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Как выглядела мужская мода в 70-е. Надеемся, она никогда не вернется

Как выглядела мужская мода в 70-е. Надеемся, она никогда не вернется

У каждого десятилетия есть свои фишки в стиле. Что насчет 70-х? Основной тенденцией моды 70-х годов стала разноплановость — тогда популярными были самые разные направления, например, бохо, хиппи, этно, классика, диско, панк, унисекс.

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