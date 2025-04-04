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Царьград

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В Белгородской области 600 пострадавших получат выплаты по 15 тыс рублей

В Белгородской области 600 пострадавших получат выплаты по 15 тыс рублей

Губернатор Вячеслав Гладков объявил о начале выплат в размере 15 тысяч рублей для 600 жителей Краснояружского и Ракитянского районов Белгородской области, пострадавших от действий ВСУ.

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