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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо о поуле Ферстаппена: «Сейчас в «Ф-1» только Макс способен оказываться выше, чем предполагают возможности машины»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги квалификации к Гран-при Японии, отметив, что считает выступление Макса Ферстаппена невероятным, учитывая, что гонщик «Ред Булл» сумел показать более высокий результат, чем предполагают скоростные возможности его болида.

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