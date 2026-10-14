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Онколог Хатьков: пластику груди после удаления опухоли в Москве делают по ОМС

Онколог Хатьков: пластику груди после удаления опухоли в Москве делают по ОМС

Форму груди после удаления опухоли можно восстановить бесплатно в Москве, по ОМС. Об этом в беседе с РИА «Новости» напомнил главный онколог российской столицы Игорь Хатьков.

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