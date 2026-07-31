Мастер-классы по театральному искусству пройдут в парке "Зарядье"

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев В парке "Зарядье" в рамках всероссийского марафона-фестиваля "Россия – Театр – Общество" "АртМастерс" представит образовательную лабораторию "Театральный бэкстейдж: Мастерская ArtMasters".
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