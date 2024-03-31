Вторая улица
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Вторая улица

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Сверкающее Средневековье (золотошвейные броши)

Сверкающее Средневековье (золотошвейные броши)

Это «Словеса» — бренд брошей с золотным шитьём из Новоуральска. Никнейм бренда: __slovesa__. Он как будто буквально появился в нашем времени из прошлого: мастерица Анна Матвеева называет себя золотошвейкой, а для вдохновения использует рисунки из бестиариев — средневековых зоологических сборников.

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