Инсайдер Марк Гурман: iPhone 16 Pro сохранит ценник в $999

Стоимость iPhone 16 Pro останется на прежнем уровне, несмотря на слухи о подорожании. Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
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