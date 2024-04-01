Белый дом обеспокоен сообщениями о вероятных преступлениях ЦАХАЛ в больнице "Аш-Шифа"

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в понедельник, 1 апреля, заявила, что в США обеспокоены предположительными преступлениями, совершенными израильской армией в больнице "Аш-Шифа" на севере сектора Газа.
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