Токио обещает ответ на присвоение одному из остров южных Курил имени Зорге Япония обещает внимательно изучить вопрос.
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Токио обещает ответ на присвоение одному из остров южных Курил имени Зорге Япония обещает внимательно изучить вопрос.
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