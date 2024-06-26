Вернувшийся из плена владимирский боец дал интервью

Появилось интервью владимирского бойца, которого освободили из плена. Ранее «Владимирские новости» сообщали о том, что бойца из Владимирской области освободили из украинского плена при содействии Объединенных Арабских Эмиратов, а также были выложены кадры возвращения бойцов на Родину.