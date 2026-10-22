© Nomad_Soul/Shutterstock/FOTODOMПредседатель совета Российской ассоциации репродукции человека Карина Сагамонова выступила за введение возрастного ограничения для проведения экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
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