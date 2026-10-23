Франция в огне, или: А кто это сделал? Судя по выступлениям французских политиков, их дорогая Франция находится под ударом мощного Альянса из Соединенных Штатов, России, Китая, Ирана, Алжира, Азербайджана и Израиля.
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Дальше еще большие беспорядки и ужесточение противостояния с появлением вооружённых групп. А вот этим уже воспользуются те, кому это на руку
Любо-дорого смотреть! Хорошо, но мало. Макрон заслужил больше.
Лягушатников сгубила толерантность. Черножопые мигранты никогда не станут французами. Даже через поколения . Достопримечательностью Парижа будет мечеть парижской богоматери.
А может вы изучите вопрос и перестанете нести херню?
Меньше нужно было принимать мигрантов, тем все равно что рушить- бутики или памятники истории. Не свое, не жаль. При таком Правительстве еще не то будет.
Русский след, это хорошо, это правильно. Это значит не только сопли утираем, но и отвечаем им тем же.
И похоже тут не только Петров и Васечкин мАлАцЦы, тут размах поболе, тут явно без Гуся(фамилиё такой ихуевого друга) не обошлось.
Все трое и молодцы ;-)