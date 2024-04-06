Координатор подполья Лебедев: ВС РФ ударили по складу с боеприпасами в Харькове

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по складу с боеприпасами в городе Харькове. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, сославшийся на своих коллег.
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