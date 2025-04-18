Кургинян: левые партии Европы и США полностью деградировали

Параллельно с чудовищной деградацией Демократической партии США и демократических партий Европы, оказавшихся от идей гуманизма, шла такая же чудовищная деградация левых движений на Западе, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 18 апреля в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».