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Кургинян: левые партии Европы и США полностью деградировали

Кургинян: левые партии Европы и США полностью деградировали

Параллельно с чудовищной деградацией Демократической партии США и демократических партий Европы, оказавшихся от идей гуманизма, шла такая же чудовищная деградация левых движений на Западе, заявил политолог, философ, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 18 апреля в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

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