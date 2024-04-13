Иордания открыла свое воздушное пространство для Израиля 

Иордания открыла свое воздушное пространство для истребителей ВВС Израиля. Власти Иордании предупредили о готовности сбивать в своем воздушном пространства иранские БПЛА, летящие в сторону Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.
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