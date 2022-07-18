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«Ювентус» уверен в покупке Бремера. «Бьянконери» готовы заплатить больше «Интера» и защитнику, и «Торино»

Руководство «Ювентуса» планирует подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера. По сведениям Sky Sport Italia, «бьянконери» уверены, что смогут выиграть борьбу за футболиста у «Интера».

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