«Ювентус» уверен в покупке Бремера. «Бьянконери» готовы заплатить больше «Интера» и защитнику, и «Торино»

Руководство «Ювентуса» планирует подписать защитника «Торино» Глейсона Бремера. По сведениям Sky Sport Italia, «бьянконери» уверены, что смогут выиграть борьбу за футболиста у «Интера».
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