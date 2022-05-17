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Кожевников о «Витязе»: «Клуб остался у разбитого корыта, когда легионеры взбрыкнули. Тут нужен кризисный тренер – Светлов»

Александр Кожевников считает, что без легионеров «Витязь» остался у разбитого корыта.  – Как восприняли вчерашнее назначение Вячеслава Буцаева главным тренером «Витязя»? – Начнем с того, что не совсем понимаю ситуацию в подмосковном клубе.

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