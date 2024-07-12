В июне дольщики подали 1124 заявления на участие в строительстве жилья в Тульской области

В Тульской области в июне выросло количество желающих участвовать в долевом строительстве. За месяц в региональное Управление Росеестра было подано 1124 заявления на регистрацию договора долевого участия (ДДУ) в строительстве.
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