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Лавров и глава БАПОР обсудили важность срочного прекращения огня в секторе Газа

Лавров и глава БАПОР обсудили важность срочного прекращения огня в секторе Газа

t.me/МИД России Глава российского МИД Сергей Лавров на встрече с генеральным комиссаром Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппом Лаззарини обсудил необходимость в срочном прекращении огня в Газе.

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