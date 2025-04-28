Старовойт: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург проходит по графику

Работы по проекту синхронизированы по всем направлениям Работы по проекту строительства первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург синхронизированы по направлениям и идут по графику и плановым срокам, рассказал РИА Новости министр транспорта России Роман Старовойт.