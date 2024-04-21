Таинственная загадка: почему Богородица заплакала в затопленном Оренбуржье Ирэн ОрлонскаяВ свете последних событий в Оренбургской области, когда иконы начали мироточить, многие верующие обратили внимание на этот сверхъестественный знак.
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