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В Вышнем Волочке прошел конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России — 2026»

В Вышнем Волочке прошел конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России — 2026»

С 24 по 27 августа Вышний Волочёк превратился в эпицентр всероссийской истории — здесь проходит конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России — 2026».

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