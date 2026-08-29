В Вышнем Волочке прошел конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России — 2026»

С 24 по 27 августа Вышний Волочёк превратился в эпицентр всероссийской истории — здесь проходит конкурс «Калейдоскоп ганзейских городов России — 2026».
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