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Короткое бабье лето, дожди и "парниковый" сентябрь: каким будет начало осени в Центральной России

Короткое бабье лето, дожди и "парниковый" сентябрь: каким будет начало осени в Центральной России

Сентябрь в Центральной России в этом году ожидается теплым, влажным и с неустойчивой погодой. В регионе начнется постепенная перестройка атмосферной циркуляции с летнего на осенний режим, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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