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Театр абсурда

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Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

Стоп-мигрант Дефицит водителей такси призвали перекрывать мигрантами. По оценке общественников, обратившихся с запросом в Совфед, это позволит снизить стоимость на поездки за счёт притока автомобилистов.

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Комментарии
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Elena Compton
Я не была в Питере несколько лет - этим летом на меня напал таксист : выдернул тысячу рублей из руки и стал требовать карты ! Я вырвалась и вбежала в двери клиники - он за мной и только увидев там камеры скрылся . В фирме такси мне порекомендовали обращаться в полицию, но водителя оставили работать!!! Это прямой разбой при чем у него легально есть машина , на которой он может быстро и беспрепятственно скрыться с места - как потом выяснилось - за рулем был не тот человек,который числился шофером в данное время  в этой машине! Надо вообще убирать иммигрантов из этой области! Ведь такси вызывают женщины и дети, старики- они самые слабые!
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15 час.
aleksandr semenov
А как водитель больной дцп оказался за рулем такси!!!!!???? Нет слов. Да еще и передним извинялись . Я проработал 10 лет в такси в СССР. Все было. Но только все проблемы по перевозкам людей были именно только из за пассажиров южной национальности!!! Были конечно и с русскими проблемы. Но это такая капля в море. Ездил с грузинами с удавкой на шее. И с прочими уродами южного направления. Но!!! Но в те времена был негласный  кодокс таксиста. Если есть проблемы то остановись , включи аварийку и к  тебе со всех сторон примчаться такие же таксисты на помощь. И работать только с категорией Б . На перевозке людей не кто не мог. И водители были поделены на две категории кто мог работать по найму . . И у них как минимум должно было быть две категории ВС и минимум 5 лет работы по найму. А сейчас каждый мудак получив права может возить людей!!!! Ахренеть.
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14 час.
Валентина БогдановаШирочкина
Надо убирать мигрантов из России как можно быстрее..!!!!  Иначе будет катастрофа..!!!
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14 час.

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