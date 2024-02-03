Больше мигрантов в такси: для России готовят смертельную ловушку?

Я не была в Питере несколько лет - этим летом на меня напал таксист : выдернул тысячу рублей из руки и стал требовать карты ! Я вырвалась и вбежала в двери клиники - он за мной и только увидев там камеры скрылся . В фирме такси мне порекомендовали обращаться в полицию, но водителя оставили работать!!! Это прямой разбой при чем у него легально есть машина , на которой он может быстро и беспрепятственно скрыться с места - как потом выяснилось - за рулем был не тот человек,который числился шофером в данное время в этой машине! Надо вообще убирать иммигрантов из этой области! Ведь такси вызывают женщины и дети, старики- они самые слабые!

aleksandr semenov

А как водитель больной дцп оказался за рулем такси!!!!!???? Нет слов. Да еще и передним извинялись . Я проработал 10 лет в такси в СССР. Все было. Но только все проблемы по перевозкам людей были именно только из за пассажиров южной национальности!!! Были конечно и с русскими проблемы. Но это такая капля в море. Ездил с грузинами с удавкой на шее. И с прочими уродами южного направления. Но!!! Но в те времена был негласный кодокс таксиста. Если есть проблемы то остановись , включи аварийку и к тебе со всех сторон примчаться такие же таксисты на помощь. И работать только с категорией Б . На перевозке людей не кто не мог. И водители были поделены на две категории кто мог работать по найму . . И у них как минимум должно было быть две категории ВС и минимум 5 лет работы по найму. А сейчас каждый мудак получив права может возить людей!!!! Ахренеть.