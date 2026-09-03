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Царьград

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Долиной пришлось проявить изобретательность, чтобы не попасться на "схему Долиной"

Долиной пришлось проявить изобретательность, чтобы не попасться на "схему Долиной"

Лариса Долина купила элитную квартиру в ЖК "Премьер" в Гагаринском районе Москвы.Певица Лариса Долина стала владелицей дорогой элитной недвижимости в жилом комплексе "Премьер".

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