Долиной пришлось проявить изобретательность, чтобы не попасться на "схему Долиной"

Лариса Долина купила элитную квартиру в ЖК "Премьер" в Гагаринском районе Москвы.Певица Лариса Долина стала владелицей дорогой элитной недвижимости в жилом комплексе "Премьер".
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