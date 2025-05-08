В народном календаре 8 мая — Марк Ключник (другое название Птичье голодание). Ключник — это не про родники, а про ключи от неба, чтобы выпустить на землю дожди.
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В народном календаре 8 мая — Марк Ключник (другое название Птичье голодание). Ключник — это не про родники, а про ключи от неба, чтобы выпустить на землю дожди.