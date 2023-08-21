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Власти Парижа решили запретить катание на пони в парках с 2025 года

Власти Парижа решили запретить катание на пони в парках с 2025 года

По информации французских СМИ, зоозащитной организации Paris Animaux Zoopolis удалось добиться своего: с 2025 года в Париже запретят детям кататься на пони, что в течение десятилетий было одним из любимых детских развлечений в столичных парках.

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