Президент России и премьер Словакии обсудили транзит газа через Украину в Европу

Роберт Фицо приезжал с визитом в Москву. По итогам он заявил, что Москва готова и дальше поставлять газ, но после истечения контракта это практически невозможно, учитывая позицию КиеваПрезидент России Владимир Путин с премьер-министром Словакии Робертом Фицо провели переговоры.
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