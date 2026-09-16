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ИА Регнум

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США уничтожили в Тихом океане якобы судно наркотеррористов

США уничтожили в Тихом океане якобы судно наркотеррористов

Американские военные перехватили и затопили в восточной части Тихого океана судно, которое, как утверждает командование ВС США, использовалось для обеспечения операций по незаконной торговле наркотиками.

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