США уничтожили в Тихом океане якобы судно наркотеррористов

Американские военные перехватили и затопили в восточной части Тихого океана судно, которое, как утверждает командование ВС США, использовалось для обеспечения операций по незаконной торговле наркотиками.
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