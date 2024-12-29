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Полицейские Сочи изъяли ларек с фейерверками

Полицейские Сочи изъяли ларек с фейерверками

В торговой точке выявили 2,5 тыс.единиц нелегальной пиротехники.В городе Сочи, известном своими живописными пейзажами и активной социальной жизнью, недавно произошло значительное событие, связанное с обеспечением правопорядка.

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