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Шестеркин – вторая звезда матча с «Филадельфией», отразив 36 из 37 бросков. Вратарь «Рейнджерс» выиграл 8 из 11 игр в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу со счетом 3:1 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин парировал 36 из 37 бросков при проценте отраженных бросков 97,3.

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