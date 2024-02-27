РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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Fox News: Жители Браунсвилла в Техасе недовольны несвоевременным приездом Байдена

Fox News: Жители Браунсвилла в Техасе недовольны несвоевременным приездом Байдена

Жителями города Браунсвилл в Техасе, в который президент США Джо Байден планирует приехать в четверг, выражено недовольство тем, что глава Белого дома принял решение посетить границу именно сейчас, об этом сообщил телеканал Fox News.

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