Момент упущен. У разведки плохие новости: ВСУ отправляют подкрепление к Липцам. Марочко решил предупредить

Эксперт Марочко сообщил об отправке Киевом свежих сил для боёв у Липцов.Военный эксперт Андрей Марочко узнал от своих источников, что вражеское командование направило к населённому пункту Липцы Харьковской области свыше 300 вэсэушников.
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