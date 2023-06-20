Онлайн-голосование без открепительных удостоверений хотят разрешить в Забайкалье

Для полномасштабного онлайн-голосования важна хорошая интернет-связь в районах.Избирательная комиссия Забайкальского края предложила отменить открепительные удостоверения при дистанционном голосовании на референдумах через «Мобильный избиратель».
Для полномасштабного онлайн-голосования важна хорошая интернет-связь в районах.Избирательная комиссия Забайкальского края предложила отменить открепительные удостоверения при дистанционном голосовании на референдумах через «Мобильный избиратель».
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