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Онлайн-голосование без открепительных удостоверений хотят разрешить в Забайкалье

Онлайн-голосование без открепительных удостоверений хотят разрешить в Забайкалье

Для полномасштабного онлайн-голосования важна хорошая интернет-связь в районах.Избирательная комиссия Забайкальского края предложила отменить открепительные удостоверения при дистанционном голосовании на референдумах через «Мобильный избиратель».

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