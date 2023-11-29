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«МЮ» пропустил 14 голов в ЛЧ – это антирекорд клуба на групповом этапе

«МЮ» пропустил 14 голов в ЛЧ – это антирекорд клуба на групповом этапе

Сегодня «МЮ» сыграл вничью с «Галатасараем» (3:3) в 5-м туре группового этапа. В общей сложности команда под руководством Эрика тен Хага пропустила 14 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов – больше, чем «МЮ» когда-либо пропускал на групповом этапе турнира.

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