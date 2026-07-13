Политика как он...
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Политика как она есть

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Министр Запорожской области попал под удар БПЛА на трассе «Новороссия»

Министр Запорожской области попал под удар БПЛА на трассе «Новороссия»

Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов получил лёгкое ранение в результате попадания беспилотника в его автомобиль на трассе «Новороссия», сообщил статс-секретарь — заместитель руководителя Росмолодёжи Денис Аширов.

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