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Тревор Ариза: «Крис Пол не станет чемпионом с «Голден Стэйт». На Западе можете даже не пытаться соревноваться с «Денвером»

Бывший игрок НБА Тревор Ариза не верит, что Крис Пол сможет выиграть Кубок Ларри О’Брайена с «Голден Стэйт».

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