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Пленный Беспарточный после разговора с родными попросил гражданство России

Пленный Беспарточный после разговора с родными попросил гражданство России

Бывший украинский военный Евгений Беспарточный, взятый в плен российскими военнослужащими из группировки войск "Север", после общения с родственниками решил обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о гражданстве.

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