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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бартон о темнокожем Кокрейне в штабе сборной Англии: «Как известно, шансы на победу резко снижаются, если среди тренеров нет смуглых людей. Я переживал, что мы не выиграем ЧМ»

В конце февраля к штабу Томаса Тухеля присоединился тренер Джастин Кокрейн.  «Приятно видеть, что Томас Тухель нашел время назначить тренера с коричневой пигментацией кожи .

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