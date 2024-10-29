Как “Ъ”: так Владимир Путин освятил смену командования профсоюзами

29 октября в Колонном зале Дома союзов прошел XIII съезд Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), на котором Михаил Шмаков был избран президентом ФНПР, а его место на посту председателя занял Сергей Черногаев.
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