Трамп прокатился на мусоровозе после слов Байдена об «отбросах»

Поездку на мусоровозе совершил кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп после того, как действующий глава государства Джо Байден назвал отбросами его сторонников, видеозапись поездки 31 октября опубликовала газета The Washington Post.
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