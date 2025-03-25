Россия никому не отдаст контроль над Запорожской АЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или любой другой страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии