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Россия никому не отдаст контроль над Запорожской АЭС, заявил Ульянов

Россия никому не отдаст контроль над Запорожской АЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или любой другой страны.

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