Россия никому не отдаст контроль над Запорожской АЭС, заявил Ульянов

МОСКВА, 26 марта, ФедералПресс. Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия ни при каких условиях не передаст Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) под контроль Украины или любой другой страны.