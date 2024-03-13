У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился второй ребенок

Жена юмориста Евгения Петросяна сообщила о том, что в их семье появился еще один ребенок. Татьяна Брухунова опубликовала в своих соцсетях кадр, на котором присутствует муж, старший сын и маленькая девочка у нее на руках.
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