Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Моргунов
    МАЛАДЦА, БАТЯ, ВСЕХ ТАМ ПЕРЕТРАХИВАЕТ. БЕЗ РАЗБОРА...Лукашенко освобод...
  • Модест
    Ну если так тщательно готовились, то почему один всё же улетел? Снаряда не хватило?Fighterbomber рас...
  • Владимир Моргунов
    Ежели собаки чипированы-то они "не виноваты" ???? ПРОБЛЕМА БРОДЯЧИХ СМЕРТЕЙ НАРАСТАЕТ. ВЛАСТИ ЧИПИРУЮТ ?????СК: В Ростове-на-...

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился второй ребенок

У Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой родился второй ребенок

Жена юмориста Евгения Петросяна сообщила о том, что в их семье появился еще один ребенок. Татьяна Брухунова опубликовала в своих соцсетях кадр, на котором присутствует муж, старший сын и маленькая девочка у нее на руках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АБ
Александр Балушкин
Если это правда, то молодцы, даже если это ЭКО.
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх