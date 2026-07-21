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Земля

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Древнеримские инсулы: как две тысячи лет назад выглядел первый пузырь на рынке жилья

Древнеримские инсулы: как две тысячи лет назад выглядел первый пузырь на рынке жилья

Когда я погружаюсь в изучение истории финансовых кризисов, меня не покидает ощущение дежавю. Кажется, что спекулятивные пузыри, панические распродажи и неоправданный оптимизм — это атрибуты исключительно современного мира с его биржевыми терминалами и ипотечными брокерами.

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