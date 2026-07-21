Древнеримские инсулы: как две тысячи лет назад выглядел первый пузырь на рынке жилья

Когда я погружаюсь в изучение истории финансовых кризисов, меня не покидает ощущение дежавю. Кажется, что спекулятивные пузыри, панические распродажи и неоправданный оптимизм — это атрибуты исключительно современного мира с его биржевыми терминалами и ипотечными брокерами.