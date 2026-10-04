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Царьград

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Сработала защита от дурака: летчик Синюгин раскрыл тайну спасения рейса Flydubai

Сработала защита от дурака: летчик Синюгин раскрыл тайну спасения рейса Flydubai

Лайнер Flydubai со 182 пассажирами чудом избежал крушения благодаря современной автоматике. История спасения самолета авиакомпании Flydubai, в котором находились 182 пассажира, войдет в учебники истории авиации.

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