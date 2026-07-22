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Татар-информ

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Судьба Мергасовского дома и башни Сююмбике: что ждет объекты ОКН Татарстана

Судьба Мергасовского дома и башни Сююмбике: что ждет объекты ОКН Татарстана

Почему Мергасовский дом ждет полный разбор, будут ли «выпрямлять» башню Сююмбике, какие виды бизнеса особенно успешны в объектах ОКН и как патриарх Кирилл отозвался о работе с наследием в Татарстане, рассказал сегодня на брифинге в Кабмине РТ председатель Комитета по охране объектов культурного наследия РТ Иван Гущин.

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