СМИ отметили преимущество Пакистана над Индией из-за получения истребителя J-35

Китай завершает поставку своего истребителя-невидимки пятого поколения Shenyang J-35A Военно-воздушным силам (ВВС) Пакистана, что создает потенциально революционную угрозу для ВВС Индии, так как истребитель может значительно изменить стратегический воздушный баланс.
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