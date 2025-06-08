СМИ отметили преимущество Пакистана над Индией из-за получения истребителя J-35

Китай завершает поставку своего истребителя-невидимки пятого поколения Shenyang J-35A Военно-воздушным силам (ВВС) Пакистана, что создает потенциально революционную угрозу для ВВС Индии, так как истребитель может значительно изменить стратегический воздушный баланс.