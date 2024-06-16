В Рязанской области ожидаются сильные дожди и грозы

В ближайший час с сохранением до конца суток 16 июня и в течение суток 17 июня на территории Рязанской области ожидаются дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах с ливнем и градом, местами шквалистое усиление ветра порывами 12-17 м/с, в отдельных районах до 20 м/с.